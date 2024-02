Safer Internet Day | Valditara | “Gestire consapevolmente le informazioni Mi rivolgo anche agli inlfluencer”

Il Safer Internet Day (6 febbraio) rappresenta un'opportunità tempestiva per fornire alle persone le conoscenze e le competenze necessarie per ... (today)

Che gli adolescenti siano sempre connessi è un dato di fatto. Ma quali rischi corrono e come pos sono i genitori intervenire? In occasione del Safer ... (iodonna)

"Quasi un minore su due ha subito prepotenze sul web". Lo dicono i dati raccolti dal Moige in occasione del Safer Internet Day ...La Generazione Z vive a proprio agio un’esistenza divisa tra online e offline, due dimensioni che si influenzano e sovrappongono, ma spesso fa fatica a trovare un vero equilibrio. Secondo la ricerca ...In occasione del Safer Internet Day, esploriamo l'importanza cruciale di un internet più sicuro per tutti, soprattutto per i più giovani, e mettiamo in evidenza gli strumenti disponibili per mitigare ...