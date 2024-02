Sabotic dimesso dopo una notte in ospedale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Minelè statoieri pomeriggio dall’Maggiore di Parma, dove ha trascorso in osservazione la nottata di domenica. Il 29enne difensore del Lentigione, vittima di uno scontro fronte contro nuca con l’ex compagno Massimiliano Rossi nella sfida col Carpi, ora dovrà osservare un periodo di riposo per il recupero, in vista dell’inserimento in gruppo per gli allenamenti. Difficile stimare i tempi di rientro, ma sicuramente qualche settimana almeno, con la possibilità di sfruttare anche la sosta della Serie D prevista per il prossimo fine settimana in concomitanza col Torneo di Viareggio. Ma il bollettino medico emesso ieri, con la Tac che ha escluso complicazioni oltre alla forte botta, è una notizia più che confortante,gli attimi di terrore che si sono vissuti domenica al minuto 97 della sfida ...