Rutelli | «Siccome io e Barbara guardiamo il derby in stanze separate hanno scritto che siamo “separati in casa”»

(Di martedì 6 febbraio 2024) Francescoè stato intervistato da Alessandra Paolini per Repubblica. L’ex sindaco si trova da Achille, ristorante nel cuore del quartiere Prati di proprietà dell’allenatore della Roma, Daniele De Rossi «Ma questo non è il locale di Daniele De Rossi?» esordisce. «Sì, e allora? Non faccia il laziale. Oggi non si parla di calcio ma d’amore» Infatti il tema dell’intervista è la sua lunghissima storia conPalombelli, sua moglie da 44 anni. Eppure ne raccontano tante: «A leggere su internet io ecilasciati un sacco di volte. Anche di recente. Abbiamo raccontato in una trasmissione tv che illo vediamo indiverse. E un sito ha titolato “e Palombelli...