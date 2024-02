Russia | tensione con Ecuador | stop di Mosca a import banane | ecco perché

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 6 febbraio 2024) (Adnkronos) – Lasta sospendendo leazioni didall’, settimane dopo che Quito ha accettato un accordo con gli Usa che prevede una fornitura di attrezzature militari moderne in cambio di vecchia attrezzatura russa, che verrà inviata in Ucraina. Il Rosselkhoznadzor, l’ente di controllo russo per l’agricoltura, ha dichiarato in un comunicato che le autorizzazioni per cinque esportatoriiani sono state sospese da martedì a causa del rilevamento di parassiti si legge su themoscowtimes.com. Secondo i media russi, novesu 10ate dallaprovengono dall’. Entreranno invece in vigore venerdì restrizioni sulleazioni di alcuni fiori. L’è infatti uno dei maggiori esportatori mondiali di fiori, soprattutto rose. Le decisioni arrivano sulla scia dell’annuncio del presidenteiano Daniel Noboa di aver accettato l’offerta degli Stati Uniti di scambiare le attrezzature di epoca sovietica con armi moderne statunitensi in un accordo da 200 milioni di dollari. Gli Stati Uniti hanno dichiarato che le attrezzatureiane sarebbero state spedite in Ucraina per aiutare Kyiv nel suo conflitto con la. L’accordo ha irritatoe la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova ha dichiarato la scorsa settimana che l’ha preso una “decisione sconsiderata sotto la seria pressione di parti interessate esterne”. L'articolo proviene da Italia Sera.