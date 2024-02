Running | domenica 11 febbraio l’11esima edizione della Corsa del Ricordo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 febbraio 2024) Si avvicina il momento deldeldi Roma, in programma11nel cuore del quartiere Giuliano/Dalmata di Roma. La gara organizzata da Asi, con il fattivo sostegno dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, coincide con il ventennale dell’istituzione del Giorno del, la solennità civile, celebrata il 10di ogni anno, per ricordare i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata. La data prescelta è il giorno in cui, nel 1947, fu firmato il trattato di Parigi, che assegnava alla Jugoslavia l’Istria, il Quarnaro, la città di Zara con la sua provincia e la maggior parteVenezia Giulia, in precedenza facenti parte dell’Italia. La gara si ...