Rugby Zucconi al Sei Nazioni con i baby azzurri

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il commissario tecnico lo ha gettato nella mischia nel secondo tempo, per provare a limitare i danni. E il diretto interessato è riuscito a dare il proprio contributo, nonostante la sconfitta dell’Italia U20. Nel match fra gli "ni" e l’Inghilterra, chiusosi pochi giorni fa a Treviso a favore degli inglesi (36-11) e valido per la prima giornata del Seidi categoria, c’era anche un giocatore dei Cavalieri Union. Si trattava di Cesare, che dopo aver brillato nelle giovanili del club è passato stabilmente in prima squadra e in questo primo scorcio stagionale si è già guadagnato un posto nel XV titolare di Alberto Chiesa, risultando fra i giovani più interessanti della Serie A. Al punto da indurre il commissario tecnico dell’ItalU20, Massimo Brunello, a convocarlo in vista del massimo torneo ...