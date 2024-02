Ruba abiti in un centro commerciale poi aggredisce la guardia Arrestato 24enne

(Di martedì 6 febbraio 2024) Campi Bisenzio (Firenze), 6 febbraio 2024 – Caos nelI Gigli a Campi Bisenzio dove undi nazionalità senegalese ha prima fatto incetta die poi, nel tentativo di fuggire, ha aggredito un vigilante. Il giovane è stato bloccato edai carabinieri con l'accusa di rapina impropria. I militari sono intervenuti su segnalazione al 112 Nue. Il, secondo quanto ricostruito, sorpreso a prendere alcuni vestiti da un espositore ha tentato la fuga, spintonando il vigilante per farsi strada. Nel frattempo è intervenuta una pattuglia dei carabinieri, che insieme a quattro poliziotti in prova alla questura di Prato liberi dal servizio hanno bloccato il giovane nel parcheggio esterno del. La fidanzata ...

