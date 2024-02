Rozzano | identificato il 18enne che avrebbe accoltellato uno studente fuori da scuola

L'aggressione è avvenuta intorno alle 14.15 nella scuola di via Gigli 7. Identificato e poi fermato dai carabinieri il presunto aggressore, un 18enne. La vittima è stata trasportata dal 118 in codice ...Ferito a 15 anni davanti alla sua scuola da un conoscente. È successo a Pieve Emanuele, Milano, nel primo pomeriggio di oggi: il giovane non è in pericolo di vita, la ...Identificato e poi fermato dai carabinieri il presunto aggressore, un 17enne, dopo che aveva cercato di dileguarsi. La vittima è stata trasportata dal 118 in codice rosso in ospedale a Rozzano.