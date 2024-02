Rose Villain e ClioMakeup svelano i segreti del look nude da green carpet di Sanremo 2024

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ieri si è tenuto il celebredi questo. Tra gli ospiti ha sfilato la rapper milanese. Che, per l’occasione, si è fatta truccare dalla celebre make-up artist Clio Zammatteo, in arte. E hanno condiviso trucchi esu Instagram. Ma vediamo nel dettaglio questo make-up.: ilfinalesi è presentata con un total black di DSquared 2, con dettaglio del cappuccio scozzese. Sulniente da dire, perché il suo fisico le permette di essere powerful anche con una busta nera di plastica. Ma quello che veramente conquista è il make-up. E ci ha ...

Rose Villain, rapper e cantautrice, parteciperà al Festival di Sanremo 2024. La cantante è una delle novità della scena musicale italiane: il suo sguardo deciso è lo stesso di quando era bambina.