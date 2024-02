Romamania | avrebbe vinto pure Mourinho | ma con De Rossi si riparla di calcio

Francesco Flauto come Filippo Mosca, anche lui recluso in condizioni «disumane» nel carcere di Porta Alba di Costanza in Romania. Anche per lui, come per il 29enne ...Francesco Flauto come Filippo Mosca, anche lui recluso in condizioni «disumane» nel carcere di Porta Alba di Costanza in Romania. Anche per lui, come per il 29enne ...Il "bug" giallorosso stavolta si è attivato solo nei minuti finali del primo tempo, ma aver segnato all'inizio delle due frazioni ha trasmesso ulteriore sicurezza a un gruppo che ha riscoperto quella ...