Roma | Mourinho tradito dai calciatori | il gesto contro Pellegrini

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ildi José, ex allenatore della, dopo l’esonero arrivato dal club giallorosso nelle scorse settimane Il Corriere della Sera ha svelato una clamorosa rivelazione sull’addio di Joséalla. L’allenatore portoghese si sarebbe sentitodai suoi, che non si erano opposti all’esonero. Per questo, prima di lasciare Trigoria, ha restituito l’anello regalatogli daper la vittoria della Conference League, lasciando il messaggio: «Me lo ridarete quando sarete uomini». Subito dopo il capitano dellaavrebbe provato a ricucire il rapporto, ma senza successo.

