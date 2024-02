Roma | il Besiktas insiste per Renato Sanches

Quello di Renato Sanches è ormai a tutti gli effetti non più un caso , ma un autentico flop di mercato. Acquistato in estate come... (calciomercato)

Il Tempo (L. Pes) – C’è tempo fino a venerdì per provare a chiudere l’operazione che porterebbe Renato Sanches al Besiktas. Il 9 febbraio, infatti, chiuderà il mercato in Turchia e nelle ultime ore s ...Corriere dello Sport (R. Maida) – Ma quanto è bella questa Roma. Tre vittorie sono come gli indizi, fanno una prova: la strada dell’efficienza è sempre quella giusta. Ma nel 4-0 straripante che ha sot ...Calciomercato Roma, offerta bianconera rifiutata e ‘rinforzo’ a sorpresa per Daniele De Rossi. Il calciatore sembrava pronto a salutare a metà stagione, ma la fumata bianca non è arrivata. Buona anche ...