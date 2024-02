Roma | gattina uccisa da un alano | si cercano testimoni e Earth sporge denuncia

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 febbraio 2024) La, amata e benvoluta nel quartiere, è stata lasciata moribonda in strada dopo essere stata aggredita da un cane di grossa taglia, portato a spasso senza guinzaglio. I residenti: “Cerchiamo”. Sulla morte dellaa Torpignattara interviene l’associazione animalista: “Gesto chemo fermamente” – corrieredellacittà.com Strillona non c’è più, mascotte felina di Torpignattara, venuta a mancare per un gesto di inciviltà. Laè stata aggredita da un, ma la donna che lo portava a spasso, senza guinzaglio, non ha badato a soccorrere la gatta, in fin di vita. È il racconto a cui si sono stretti intorno nelle ultime ore tantissimi abitanti della periferia Est di, nota anche per la cura che hanno dei felini, ...