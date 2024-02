Roma | freddato in strada a Casale De Pazzi | presi i killer

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 6 febbraio 2024), 6 febbraio 2024 – I carabinieri della Compagnia diMontesacro hanno dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di, su richiesta della locale Procura della Repubblica, che dispone la custodia cautelare in carcere per tre uomini, gravemente indiziati, in concorso e a vario titolo di “omicidio aggravato” nonché, per due di loro, di “detenzione illegale, in concorso tra loro, senza averne fatto denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza, e portato in luogo pubblico un’arma da sparo”. Fatti avvenuti nella serata dell’8 marzo 2023 ai danni del cittadino romeno,n Stefan Mihai, nella zona tra Ponte Mammolo e Casal de. La vittima, precisamente venne raggiunta in via F. Selmi, da due uomini a bordo di una moto di grossa cilindrata, uno dei quali esplose due colpi ...