Roma | doppia operazione antidroga | 4 arresti e oltre 26 chili di hashish sequestrati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024), 6 febbraio 2024 – Doppio blitzche ha portato all’arresto di 4 persone e al sequestro di26di sostanze stupefacenti. Le operazioni sono state svolte dalla polizia del commissariato Appio. L’a San Cesareo In un'abitazione a San Cesareo gli investigatori hanno notato un insolito movimento di due ragazzi. Individuata subito l'auto con cui si spostavano, i poliziotti hanno atteso il loro rientro per fermarli, identificarli e procedere ad un controllo. Trovati diversi panetti di. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare circa 4di stupefacente e46mila euro. Dall'analisi di uno dei cellulari è emerso che effettuavano consegne di stupefacenti in ...