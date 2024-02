Roma-Cagliari | Ranieri | “Gol al primo minuto ha mandato all’aria tutti i piani”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 febbraio 2024) “Abbiamo preso gol ale questo manda. Oggi lasi è dimostrata troppo forte e non siamo stati determinati così come volevamo esserlo, ma laha giocato bene mettendoci in difficoltà. Adesso è finita questa partita, ora dobbiamo pensare alla prossima. Gol su calci piazzati? Tutto mi aspettavo tranne questo, perché ho giocatori forti e fisici. Alcalcio d’angolo dovevamo essere super attenti, purtroppo Pellegrini è stato rapido a metterla dentro”. Sono queste le parole di Claudio, tecnico del, che ai microfoni di DAZN analizza la sconfitta contro la. Poi, sul nuovo acquisto Mina, aggiunge: “ha lottato come un leone, è un acquisto ...