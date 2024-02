Roma-Cagliari | Dybala | “De Rossi ha portato entusiasmo Esonero Mourinho? Colpa di tutti”

(Di martedì 6 febbraio 2024) “Stasera abbiamo fatto una grande partita, anche rischiando un po’ a fine primo tempo. Deha condiviso tanti anni con Totti, mi fa piacere che mi abbia paragonato a lui. Totti è stato unico qui ae in Italia, mi fanno piacere le sue parole. Deha, ci ha caricato tanto, abbiamo avuto settimane lunghe per lavorare e quello è stato uno dei segreti”. Così Paulo, attaccante della, parla dopo la vittoria contro ilai microfoni di DAZN. Poi un pensiero su Baldanzi con l’argentino che sottolinea come sia “arrivato in questi giorni, si vede che è molto umile, ha voglia di lavorare e spero possa fare grandi cose perché si vede che ha molte qualità”, mentre su...

Poker della Roma all'Olimpico, che batte 4-0 il Cagliari, nella 23esima giornata di Serie A. La squadra di De Rossi sale al quinto posto, a quota 38 punti. Il Cagliari resta terzultimo a quota 18 punt