Roma-Cagliari 4-0 | terza vittoria su tre di De Rossi

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 6 febbraio 2024) (Adnkronos) – Finisce 4-0, ultimo posticipo della 23esima giornata di Serie A giocato stasera all’Olimpico. Travolta la squadra di Claudio Ranieri, con il ct Daniele Deallasu tre da quando ha sostituito Mourinho sulla panchina giallorossa. Lava subito in vantaggio con Pellegrini al 2?. Doppietta per Dybala, che segna il gol del raddoppio al 23? e ancora al 51? su rigore. Al 59? Dean Huijsen mette a segno la rete del 4-0. Il successo consente alla formazione giallorossa di salire a 38 punti e di avvicinarsi al quarto posto occupato dall’Atalanta, che è a quota 39 e ha una partita in meno. Ilrimane a 18 punti con il Verona, in terz’ultima posizione. Pronti, via e lava in gol. Corner di Dybala, Paredes devia e Petagna nell’insolita veste di difensore prova a liberare. Il pallone rimane a disposizione di Pellegrini, che non spreca la prima chance della serata da ottima posizione: 1-0 al 2?. Il match si accende immediatamente con la reazione del, che si rende pericoloso al 3? con il colpo di testa impreciso di Dossena. Dall’altra parte, al 9?, palo di Cristante: cross del nuovo acquisto Angelino, il centrocampista si inserisce e conclude al volo centrando il montante. Non c’è un attimo di tregua in una gara vivace e divertente. Ilcerca di rispondere colpo su colpo e concede spazi che lasfrutta alla perfezione al 23?. Dybala dà inizio all’azione che viene proseguita da Cristante, El Shaarawy e Pellegrini. Il velo di Lukaku offre all’argentino l’opportunità di concludere la manovra: Dybala non sbaglia, 2-0 e match in discesa per i padroni di casa. Prima dell’intervallo, altri due squilli. Al 41? latrova il 3-0 con Lukaku, ma il gol viene cancellato per fuorigioco. Nell’area della, un rigore assegnato dall’arbitro per un contatto tra Llorente e Lapadula viene depennato dal Var: è fallo dell’attaccante del. Il sipario virtuale sull’incontro cala al 50?. Corner di Dybala, Cristante incorna e Petagna tocca di mano. Calcio di rigore, Dybala non sbaglia e firma il 3-0 con la doppietta personale. Il poker giallorosso è servito al 59?, con la firma del baby Huijsen, alla prima marcatura della carriera. Il difensore in prestito dalla Juve decolla nel cuore dell’area e di testa spedisce in rete il cross di Paredes: 4-0 e game over con mezz’ora d’anticipo. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .