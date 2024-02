Roma-Cagliari 4-0 | terza vittoria su tre di De Rossi

(Di martedì 6 febbraio 2024) (Adnkronos) – Finisce 4-0, ultimo posticipo della 23esima giornata di Serie A giocato stasera all’Olimpico. Travolta la squadra di Claudio Ranieri, con il ct Daniele Deallasu tre da quando ha sostituito Mourinho sulla panchina giallorossa. Lava subito in vantaggio con Pellegrini al 2?. Doppietta per Dybala, che segna il gol del raddoppio al 23? e ancora al 51? su rigore. Al 59? Dean Huijsen mette a segno la rete del 4-0. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ecco la Moviola per quanto concerne la sfida di Serie A tra la Roma e il Cagliari : la direzione del match dell’arbitro Marcenaro La Moviola su ... (calcionews24)

“Mi è piaciuta la partita , in campo ho visto cose che avevamo sottolineato in allenamento. Venivamo da due partite che sembrava stessimo comandando ... (sportface)

“Abbiamo preso gol al primo minuto e questo manda all’aria tutti i piani. Oggi la Roma si è dimostrata troppo forte e non siamo stati determinati ... (sportface)

Dobbiamo essere nella nostra miglior versione per vincere la partita". Lo ha detto Daniele De Rossi a Dazn nel post partita di Roma-Cagliari. Parlando del sostegno ricevuto dalla società ha aggiunto: ...Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo la sconfitta contro la Roma: "La prestazione c'è stata, ma abbiamo preso subito gol e tutti i piani sono ...Roma-Cagliari, le dichiarazioni di De Rossi sul posticipo del lunedì di Serie A. La squadra di De Rossi batte gli ospiti per quattro a zero con le reti di Pellegrini, Dybala e Huijsen, trovando il ...