Roma a valanga sul Cagliari | all’Olimpico finisce con un netto 4-0

Roma senza problemi col Cagliari, Pellegrini avvia il successo numero tre di De Rossi, Dybala firma una doppietta e Huijsen trova la prima gioia in A. Un sabato tra lotta salvezza e il derby della via ...La nuova Roma di De Rossi schianta i sardi con una prova scintillante. Dopo il gol lampo di Pellegrini, arriva la doppietta di Dybala e il primo gol di Huijsen a chiudere una serata perfetta ...Roma, 5 feb. (askanews) – Pioggia di gol sull’Aspire Dome ai mondiali di pallanuoto. L’Italia travolge il Kazakhstan 33-3 (Foto Mesiano DBM) con sette reti a testa per Fondelli e Cannella. In gol tutt ...