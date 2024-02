Roccella | “Gli stupratori di Catania saranno espulsi Chi violenta una donna non può restare in Italia”

Argento per Ricatti nella mezza di Barletta. Ottime sensazioni per il già campione italiano Mimmo Ricatti della Asd Corricastrovillari che, nella mezza maratona di Barletta con 1.300 partecipanti, con ...Operazione antidroga in Calabria: 14 coinvolti, 4 in carcere. Sequestrati stupefacenti e contanti. Indagini in corso Nella mattina odierna, un'operazione con ...L'obiettivo c'è: unificare in tutta Europa le normative sullo stupro e facilitare la protezione delle donne. Ma il negoziato in corso a Bruxelles sulla direttiva europea è ancora in salita e il Consig ...