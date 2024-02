Rivolta al Cpr di Roma Quattordici arresti

(Di martedì 6 febbraio 2024) Un’ indagine per istigazione al suicidio e 14per lascoppiata dopo la tragica fine di un ragazzo della Guinea di 21 anni nel Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Ponte Galeria. Il pm ha aperto un procedimento, necessario per effettuare accertamenti a partire dall’autopsia sul corpo del giovane arrivato da alcuni giorni.

Immigrazione (Italia) Quattordici migranti arrestati per la rivolta scoppiata nella struttura romane dopo il suicidio del giovane della Guinea. Di Marina Della Croce Ousmane Sylla, il giovane di 21 an