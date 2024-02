Ritrovato senza vita | il regista Formigoni era scomparso nella giornata di ieri

La Robur si prepara per la sfida contro il Pontassieve, con il ritorno in panchina del mister Magrini dopo la sua squalifica. Alcuni giocatori sono alle prese con infortuni, ma ci sono diverse alterna ...VEDI I VIDEO “Ma tu sempre” e altri testi letti da Maddalena Crippa , Una scena da “Gli ultimi”, film di Vito Pandolfi e David Maria Turoldo (1963) , “O giorni miei” , “Io non ho mani” Firenze, 7 febb ...L'uomo era uscito da solo questa mattina per fare un'escursione lungo il sentiero del Lec che da sopra Tuenno porta in Val di Tovel ...