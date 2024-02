Ritrovare la ragione del buon senso

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il possibile è stato fatto, l'impossibile esiste solo negli slogan. Oggi sono gli agricoltori a protestare contro un trattamento che ritengono iniquo eppure il governo ha fatto quanto poteva. Se magari la tutela del cibo e dei nostri prodotti di eccellenza fossero stati tutelati sempre, non solo da ora, ci troveremo in una situazione meno complessa. Giusto dare la colpa alla Ue ma anche a chi ha permesso negli anni a Bruxelles di arrivare fin qui. Stesso discorso vale per gli ex percettori del reddito di cittadinanza, per chi ha usufruito dei bonus edilizi, per chi ha potuto speculare alle spalle dello Stato: il conto poi arriva per tutti. Si è ormai smarrito ile la responsabilità maggiore ce l'ha una parte di politica, quella che non vuole riconoscere la realtà dei fatti ma la mistifica per mero esercizio di contrapposizione. ...