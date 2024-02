“Ritiriamo il nuovo regolamento” Gli agricoltori possono esultare | l' Ue ferma la follia green

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 6 febbraio 2024) La Commissione Europea si appresta a ritirare la proposta diSur (Sustainable Use Regulation), mirata a promuovere l'uso sostenibile dei pesticidi in agricoltura, divenuta motivo di «polarizzazione» politica. Ad annunciarlo pubblicamente è la presidente dell'esecutivo Ue Ursula von der Leyen, parlando alla plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo. «Solo se i nostripotranno vivere della terra - le parole di von der Leyen - potranno investire nel futuro. E solo se realizziamo insieme i nostri obiettivi climatici e ambientali, glisaranno in grado di continuare a guadagnarsi da vivere. I nostrilo sanno bene. Dovremmo riporre più fiducia in loro. Per esempio la Commissione ha proposto Sur, con il nobile obiettivo di ridurre i rischi dei prodotti chimici per le piante». ...