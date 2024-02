Rinnovo Kvaratskhelia | spunta la data dell’incontro con De Laurentiis | le ultime

(Di martedì 6 febbraio 2024)in casa Napoli: novità sul georgiano, protagonista, nell’ultima sfida, del gol vittoria contro l’Hellas Verona. Il numero 77 del Napoli, dopo la straordinaria stagione passata, conclusa in doppia cifra e sul piano dei gol e sul piano degli assist, sembra, seppur con molta calma, star recuperando la forma fisica adeguata e soprattutto la forma mentale adatta. Dopo alcune frizioni ad inizio stagione con il nuovo allenatore, Rudi Garcia, il suo atteggiamento è migliorato tanto da arrivare ad essere protagonista del “bacio” di Walter Mazzarri alla prima dell’ex Inter, a Bergamo contro l’Atalanta, in cui proprio il georgiano aprì le marcature con un colpo di testa vincente.è un idolo per i tifosi partenopei e, di conseguenza, il suo rendimento stagionale ha totalmente deluso i principali supporters azzurri. Molte le varie divergenze ...

NAPOLI – La vittoria in rimonta del Napoli al Maradona contro il Verona è stata tanto sudata quanto importante. Gli azzurri hanno conquistato tre punti indispensabili per restare in corsa e lottare pe ...Arriverà prima o poi il momento del rinnovo di contratto per Kvaratskhelia, protagonista contro l'Hellas con il gol vittoria ...Arriverà prima o poi il momento del rinnovo di contratto per Kvaratskhelia, protagonista contro l'Hellas con il gol vittoria. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che De Laurentiis ...