Rimosso tutto l’amianto Possono partire i lavori per la nuova scuola media

(Di martedì 6 febbraio 2024) Amianto, demolizioni fatte, in queste ore le ultime attività di rimozione macerie e da domani, per trenta giorni, gli scavi. Parte l’operazionein viale Gavazzi: sarà polifunzionale, tecnologica e aperta. E regalerà qualche soluzione architettonica originale, come quella del tetto fruibile, con spazi ricreativi e persino per attività sportive a cielo aperto sulla sommità della struttura. Idi costruzione dureranno alcuni mesi. Seguirà la parte più complessa: impiantistica, dotazione multile, distribuzione degli spazi. Le imprese si sono impegnate a documentare ogni fase del cantiere con rendering su pannello, che saranno collocati via via sul perimetro dell’area: "Un po’ come già accade in alcuni cantieri di grandi opere, ...