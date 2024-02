Rimborsi Covid a dilettanti calcio | due indagati ad Avellino

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDue persone sono state iscritte dalla Procura dinel registro deglicon l’ipotesi di truffa in concorso ai danni dello Stato. L’inchiesta, alle prime battute, coordinata dal procuratore capo, Domenico Airoma, fa riferimento aiprevisti per le società distiche ed è nata in seguito alla denuncia presentata dall’Hellas Taurasi, squadra militante nel campionato di Seconda categoria, costretta a ritirarsi dalle competizioni per l’impossibilità di sostenere i costi di gestione durante la pandemia. I carabinieri hanno acquisito atti e documenti suiottenuti da diverse società calcistiche erogati, su decisione del governo nazionale, fino allo scorso anno dalle federazioni e dal ...

Due persone sono state iscritte dalla Procura di Avellino nel registro degli indagati con l'ipotesi di truffa in concorso ai danni dello Stato. (ANSA)