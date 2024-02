Riforme | De Cristofaro AVS | ‘premierato obbrobrio da rispedire al mittente’

(Di martedì 6 febbraio 2024) Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “La proposta di governo all’amatriciana presentata dalla destra non ha nulla di salvabile, è una riforma sbagliata e va rispedita al mittente. Ungiuridico, contrario ai principi fondamentali della nostra Costituzione”. Lo afferma il capogruppo dell?Alleanza Verdi e Sinistra al Senato Peppe De, presidente del Gruppo Misto di Palazzo Madama. “Il modo di procedere, a dir poco inusuale, con emendamenti del Governo presentati dopo la scadenza -aggiunge- è l?antipasto di questa riforma e la dice lunga sull?arroganza della destra. Ogni giorno Governo e maggioranza ci ricordano che possono fare e disfare, perché sono al comando. Accentrare il potere nelle mani di un?unica persona, che però la maggioranza può cambiare a suo piacimento con il secondo premier, rendere inoffensivo il Parlamento e indebolire le prerogative di garanzia del Presidente della Repubblica è il vestito sartoriale di una destra antidemocratica. Lo sbilanciamento dei poteri è pericoloso per l?assetto democratico del Paese e noi di Alleanza Verdi e Sinistra lo contrasteremo fino in fondo”. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "La proposta di governo all'amatriciana presentata dalla destra non ha nulla di salvabile, è una riforma sbagliata e va rispedita al mittente. Un obbrobrio giuridico, contra ...Il caso di Ilaria Salis – attualmente detenuta in Ungheria con l’accusa di aggressione e lesioni ai danni di estremisti di destra nonché sospettata di far parte di un’associazione estremista – ha susc ...La riforma del 1990, che ha istituito il Corpo di Polizia Penitenziaria, ha smilitarizzato e professionalizzato il personale, affidandogli non solo compiti di sicurezza, ma anche la partecipazione ...