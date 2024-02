Ricky Albertosi | leggenda del calcio italiano | operato con successo al cuore a 84 anni

(Di martedì 6 febbraio 2024), portiere del Cagliari dello scudetto e dell’Italia che arrivò seconda dietro il Brasile al mundial del 1970, è statoa 84per la "riparazione della valvola mitrale" al Maria Cecilia Hospital di Cotignola (Ravenna). Campione d’Europa nel 1968,si è affidato alle cure di Fausto Castriota, responsabile del laboratorio di cardioangiologia diagnostica ed interventistica. Si è sottoposto ad un’operazione ala metà dicembre. La diagnosi: scompenso cardiaco associato ad un’insufficienza della valvola mitrale. "In passato avevo avuto due infarti - racconta-. Mi hanno detto che era importante eseguire l’operazione. Il 16 dicembre sono stato ricoverato e due giorni dopo ero già a casa e mi sono goduto il Natale in famiglia! ...

Ricky Albertosi, storico portiere della nazionale italiana, 84 anni, è stato operato per la riparazione della valvola mitrale al Maria Cecilia Hospital di Cotignola (Ravenna) di Gvm Care ..."Di numeri uno me ne intendo, per questo abbiamo scelto di affidarci al prof. Castriota". Commenta così la moglie di Ricky Albertosi, gloria del calcio italiano, campione d'Europa nel '68 e ...