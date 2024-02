Ricettazione e riciclaggio | arrestato latitante

(Di martedì 6 febbraio 2024) Perugia, 6 febbraio 2024 – Concorso in: è di poche ore fa il fermo di un cittadino romeno di 34 anni. L'uomo è statoin Romania, su mandato di arresto europeo emesso dalla Procura generale di Perugia al termine di una attività investigativa intrapresa dall'ufficio Sdi, costituito da personale di polizia penitenziaria all'interno dell'ufficio esecuzioni, in collaborazione con il servizio per la cooperazione internazionale di polizia di Roma. L'operazione congiunta delle forze dell'ordine impiegate ha permesso di monitorare gli spostamenti dele quindi la sua individuazione. Dapprima l'uomo risultava presente a Greenoford, città a pochi chilometri da Londra; successivamente a Hoek Van Holland, situata nel comune di Rotterdam e, infine, in Romania nella città di Olt. Il ...

Nella mattinata di martedì 6 febbraio è avvenuto il fermo di un cittadino romeno di 34 anni condannato per concorso in ricettazione e ...Fermato un cittadino romeno di 34 anni su mandato di arresto europeo emesso dalla Procura generale di Perugia. E’ stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso ...Dopo gli arresti dei giorni scorsi, è di poche ore fa il fermo di un cittadino romeno di 34 anni condannato per concorso in ricettazione e riciclaggio. L'uomo è stato arrestato in Romania, su mandato ...