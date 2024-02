Ricercato per violenza sessuale su minore | preso nel Casertano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDoveva scontare un residuo di pena di tre anni per unacommessa nei confronti di unanne a Parma nel 2015, ma per anni ha evitato il carcere chiedendo anche un permesso di soggiorno per motivi umanitari. L’uomo, un nigeriano di 33 anni, si nascondeva nel, a Castel Volturno, ed è stato arrestato dalla Polizia di Stato in seguito alle verifiche dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Caserta, che già nelle scorse settimane avevano consentito di arrestare, sempre a Castel Volturno, altri due immigrati ricercati per unacommessa in Germania. Il 33enne fermato oggi doveva scontare tre anni di reclusione in esecuzione di una sentenza della Corte d’Appello di Bologna: nelaveva ...