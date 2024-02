Ricercato per violenza sessuale su minore a Parma | arrestato a Caserta mentre richiede permesso di soggiorno

“E’ un marchio che ha una lunga tradizione e che ha in serbo novità”. Così l’amministratore delegato del Gruppo Alpitour, Gabriele Burgio, ricordando in una serata di festa in Bit i cento anni di stor ...Un cittadino romeno di 34 anni condannato per concorso in ricettazione e riciclaggio è stato arrestato nel suo paese d'origine, su mandato di arresto europeo emesso dalla Procura Generale di Perugia.Nella mattinata di martedì 6 febbraio è avvenuto il fermo di un cittadino romeno di 34 anni condannato per concorso in ricettazione e ...