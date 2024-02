Ricavi da servizi a 9 | 4 miliardi +4 | 7%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il gruppo Vodafone chiude il terzo trimestre battendo le stime degli analisti. Idasono cresciuti del 4,7% a 9,4di euro. Il gruppo prevede ancora un Ebitda rettificato dopo i leasing pari a 13,3e un flusso di cassa di 3,3. "Le nostre operazioni nel Regno Unito e in Spagna stanno procedendo bene e siamo in trattative attive in Italia" ha confermato l’ad Margherita Della Valle (nella foto). Per quanto riguarda Vodafone Italia, la società ha chiuso il terzo trimestre condain calo del 1,3% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Nello specifico, Vodafone Business ha registrato un aumento deidadel 7,5%, mentre ho. Mobile "continua a crescere" e ad ...