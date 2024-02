Ribelle alle ingiustizie Il suo prof allo Zucchi | | Ho firmato subito | puntigliosa e integra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024) Quando ha letto sui giornali cos’era accaduto, quando ha saputo che c’era una petizione per chiedere di liberare quella ragazza, non ci ha pensato un attimo e si affrettato a firmare. E ieri, non fosse stato per un contrattempo, ci sarebbe voluto essere anche lui alla fiaccolata organizzata a Monza da tanti ex studenti di quel liceo classico in cui aveva insegnato per più di dieci anni. Marco Ragazzi, 62 anni, docente di Italiano e Latino, oggi insegna nella “sua” Milano, al liceo Beccaria. Ma gli annidi Monza non poteva dimenticarli. Né poteva voltarsi da un’altra parte ripensando a quello scricciolo dsguardo fiero e dai modi spicci che era Ilaria Salis. "Sì, la ricordo bene. Sono stato suo insegnante dal 1999 al 2002. Gli anni del liceo, corso A. Era bravissima". Entrare nella vicenda, cosa ha fatto (o non ...