Riassunto | PUMA fornirà all’Egitto le divise degli atleti per i Giochi Olimpici

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 6 febbraio 2024) HERZOGENAURACH, Germania–(BUSINESS WIRE)–L’azienda di articoli sportiviagli, agli allenatori e allo staff della Repubblica araba d’Egitto le uniformi per idi Parigi 2024, a seguito di un accordo sottoscritto con il Ministero egiziano della Gioventù e dello Sport e con il Comitato Olimpico egiziano.vanta una storia coronata da successi in Egitto, grazie a partnership di lunga data, tra cui quelle con la federazione calcistica egiziana, la federazione di pallamano egiziana e altri team e. Di recente, l’Egitto sponsorizzato daha vinto per la nona volta il campionato africano di pallamano maschile, e si è qualificato per il torneo olimpico. “Per, l’accordo rappresenta ...