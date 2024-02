Riassunto | Avvio di una collaborazione tra CEA e FLASH THERAPEUTICS per lo sviluppo di una terapia cellulare cutanea

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 6 febbraio 2024) TOLOSA, Francia e PARIGI–(BUSINESS WIRE)–, un’organizzazione die produzione a contratto (CDMO) francese specializzata nella bioproduzione di vettori virali per il trasferimento di materiale genetico, è estremamente orgogliosa di annoverare tra i suoi principali clienti il CEA, in particolare Grazie alla qualità dei vettori di, per oltre 10 anni il LGRK ha potuto ottenere dalla nostra azienda prodotti specifici a sostegno delle sue attività di ricerca, in particolare per lo studio delle proprietà intrinseche e della capacità rigenerativa delle cellule staminali dell’epidermide. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e ...