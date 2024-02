Rete di scuole “Il Giorno del Ricordo” | webinar del Ministero il 12 febbraio

"Chi è contro l'educazione sessuale nelle scuole di ogni ordine e grado lavora consciamente o inconsciamente per YouPorn e la pornografia in rete. ... (orizzontescuola)

La scuola come luogo in cui si costruisce la pace e si “decostruiscono” le fondamenta dell’odio: proprio a questa assoluta urgenza sociale è stata ... (feedpress.me)

la giornata mondiale per la sicurezza in rete, istituita dalla Commissione Europea per diffondere l’uso consapevole e sicuro del digitale nella vita quotidiana, a partire dai banchi di scuola. In Aula ...«E' grave che un corso nazionale di formazione per insegnanti e personale della scuola pubblica statale - in programma a Bologna il 22 febbraio e presente sulla piattaforma Sofia del Ministero dell'Is ...La ricerca evidenzia che tra i bersagli preferiti dai bulli ci sono prevalentemente l’aspetto fisico ed eventuali disabilità. A seguire l’orientamento sessuale, le origini e l’etnia. La fascia di età ...