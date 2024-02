Residenti infuriati | Non vogliamo l’antenna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024) Un’antenna starebbe per essere installata a Sant’Agostino di Castelfidardo. Il loco individuato dalla compagnia telefonica si trova della discesa di via Di Vittorio. Un ripetitore alto almeno 30 metri, in una zona popolosa, la cui sola idea ha fatto tremare iche ieri sera si sono dati appuntamento per discuterne. "Siamo molto preoccupati per gli effetti nocivi derivanti dall’installazione di tale antenna. Chiediamo al sindaco Roberto Ascani (foto) di intervenire alla riunione di quartiere per fornirci delucidazioni in merito", ha detto una residente. Il primo cittadino ha spiegato: "Stiamo procedendo già da un anno a un aggiornamento del piano antenne. Stiamo proponendo aree alternative rispetto a quelle proposte, come in via Di Vittorio a Sant’Agostino, al centro dell’abitato. Il Comune non ha dato alcuna autorizzazione per installarla, mancano delle ...