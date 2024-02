Repubblica e La Stampa nascondono il “ricatto di Stellantis” su Mirafiori Divieto di parola?

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 6 febbraio 2024) In tutto il mondo “The silent of Lambs” il film premio Oscar del 1991 diretto da Johnatan Demme con Antonhy Hopkins e Jodie Foster è uscito come “Il silenzio degli Agnelli”, tranne che da noi in Italia, dove la leggenda metropolitana vuole che alla famiglia più potente d’Italia il titolo non piacesse: così il thriller dal romanzo di Thomas Harris del 1988, venne intitolato “Il silenzio degli innocenti”. Il silenzio degli Agnelli (e dei direttori dei giornali di famiglia) Non è una leggende metropolitana purtroppo la censura dei giornali che fanno capo agli Agnelli (e La). Sparita dalle prime pagine la notizia cheha deliberato altre sette settimane di cassa integrazione nel sito di, sulle linee della Fiat 500 Bev e Maserati. Una notizia, che tanto per avere una cartina di ...