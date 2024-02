Renzi | “In Campania con De Luca si lavora bene”

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCon il presidente della giunta regionale della, Vincenzo De, “noi lavoriamo”. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo, parlando a Napoli delle vicende politiche della Regione. “I nostri consiglieri sono una colonna della maggioranza”, ha proseguito ancoraricordando che Deè “il presidente della Regione a cui noi quando eravamo al governo abbiamo dato tanti soldi per le ecoballe; abbiamoto con lui per far ripartire Pompei, abbiamo fatto tante iniziative insieme”. “Lui ha una serie di discussioni aperte con il Pd ma conoscendolo non andrà mai via dal Pd: è uno della vecchia scuola da questo punto di vista”, ha aggiunto facendo notare che recentemente alcuni consiglieri ...

La spesa pro-capite per la sanità in Campania risulta tra le più basse in tutta Italia. E in piazza si scaldano i comitati. Si autonominano “eroi silenti” e ora lanciano la loro battaglia contro lo ...“Palla a centro” è il titolo del suo ultimo libro. E segna il calcio d’inizio per la sifda alle elezioni Europee di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi. Oggi l’ex premier presenterà l’ultima fatic ...in un penitenziario della Campania. Il giurista si è poi trincerato dietro a numerosi no comment e non ha voluto rilasciare altre dichiarazioni sulla vicenda. “Siamo rimasti esterrefatti, sorpresi, ...