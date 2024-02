Regno Unito | Harry arriva a Londra per stare vicino a re Carlo

Sono almeno 34 le persone rimaste uccise nei raid americani in Siria e Iraq contro postazioni delle milizie filoiraniane in rappresaglia dopo ... (europa.today)

LONDRA ( Regno Unito ) (ITALPRESS) – Re Carlo ha un tumore. A renderlo noto è Buckingham Palace .“Durante il recente intervento ospedaliero del Re per ... (ildenaro)

“I mercati su cui ci focalizzeremo nei prossimi anni sono gli Stati Uniti, dove già siamo la prima marca italiana del settore per vendite, ma dove naturalmente c’è ampio margine di crescita; e il ...E' quanto emerge dai media britannici dopo che in un primo momento si era parlato dell'arrivo di tutta la famiglia nel Regno Unito.Secondo Sky News, il principe Harry all'arrivo si è recato ...LONDRA (INGHILTERRA) - Preoccupazione nel Regno Unito per le condizioni di salute di Re Carlo III: al monarca è stato infatti diagnosticato un tumore, identificato durante il suo recente trattamento ...