Reggio Emilia | trovati due cadaveri | forse sono madre e figlio | ipotesi omicidio-suicidio

Il LIVE in diretta di Reggio Emilia-Venezia , sfida valida come 19^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Andamento altalenante per gli ... (sportface)

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 06 FEB - Il cadavere di un'anziana donna è stato ritrovato all'interno di un'auto, apparentemente con ferite da arma da taglio, in una zona impervia e boscosa a Schiocchi del C ...REGGIO EMILIA – In Procura a Reggio Emilia c’è un’indagine su Paolo Bellini, ex Avanguardia Nazionale, per minacce al figlio Guido Bonini. Il verbale dell’audizione di quest’ultimo, sentito nei giorni ...Il verbale trasmesso dalla procura di Reggio Emilia in vista dell'udienza di domani del processo d'appello all'ex terrorista, condannato all'ergastolo per l'attentato ...