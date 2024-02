Reggio Emilia | giallo sul ritrovamento di due corpi senza vita

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 6 febbraio 2024) . Potrebbero essere madre e figlio Sono ancora in corso gli accertamenti in seguito aldi dueprivi diin una zona impervia e boscosa a Schiocchi del Cerreto, comune di Ventasso, in provincia di. Secondo le prime indiscrezioni il corpo di una donna di 84 anni con evidenti ferite di arma da taglio è stato rinvenuto in un’auto. Non molto lontano dall’auto, è stato rinvenuto in un burrone un secondo corpo, appartenente ad un uomo di circa 66 anni. Sarebbero ancora in corso le operazioni di recupero del corpo. Leggi anche: Insegnante accoltellata, al risveglio il primo pensiero per l’aggressore Sul posto sono giunti i militari dell’Arma per indagare sull’accaduto. Dalle prime ipotesi emerse, potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio. Le due ...