Red Bull non sa se la vettura di Formula 1 RB20 “terza evoluzione” sarà abbastanza valida

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 6 febbraio 2024) La Redha dichiarato di non essere sicura di aver fatto la cosa giusta nel seguire l’approccio della “” per la sua nuova auto di. La squadra di Milton Keynes svelerà la sua sfidante per il 2024 presso la sua fabbrica la prossima settimana. E, dopo una campagna dominante e schiacciante nel 2023, è ben consapevole che non c’è motivo di fare qualcosa di radicalmente diverso in termini di approccio al progetto. Ma il responsabile tecnico Adrian Newey è consapevole del fatto che, pur essendo stata finora la squadra di riferimento, la sua decisione di affinare semplicemente il concetto potrebbe non essere necessariamente sufficiente a mantenerla in testa. Parlando con il podcast Talkings del team su cosa ci si può aspettare dalla ...