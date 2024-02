Record al Sant’Orsola Un doppio trapianto per salvare la vita a bimbo con la leucemia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il bambino più piccolo in Europa ad essere stato sottoposto ad undi microbiota pediatrico: è stato questo l’intervento di successo svolto all’Irccssu bambino di soli 3 anni ed 8 mesi affetto da GvHD, una patologia che insorge come complicanza a seguito deldi midollo. Il piccolo, arrivato con la sua famiglia dalla Bosnia tramite il supporto dell’associazione Ageop, è giunto all’Irccs poiché affetto damieloide, una delle patologie a prognosi più infausta. L’oncoematologia Pediatrica ha dunque deciso di eseguire undi cellule staminali emopoietiche (che si trovano nel midollo), donate dalla madre. Nei primi tempi post intervento la malattia sembrava in remissione, ma dopo quattro mesi si è manifestata la GvHD intestinale, una malattia di ‘rigetto ...