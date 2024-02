Recensione Realme C67 | affidabile e con Android 14!

(Di martedì 6 febbraio 2024)C67 è l’ultima proposta dell’azienda cinese per la fascia media, con processore Snapdragon e camera principale da 108 MP, scopriamolo insieme nellacompletacompleta delC67, il nuovo smartphone di fascia media della casa cinese, che si distingue per il suo processore Qualcomm Snapdragon 685, un display con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e una fotocamera con zoom in-sensor 3x. Andiamo a scoprirlo insieme! Scheda tecnica Display: 6.7?, IPS LCD, 90Hz, 1080 x 2400 pixel, 950 nits massimi SoC: Qualcomm Snapdragon 685 6nm RAM: 8 GB (espandibili virtualmente di altri 8 GB) Memoria interna: 128/256GB Fotocamere posteriori: 108 MP, (wide), 2 MP bianco e nero Fotocamera anteriore: 8 MP Connettività: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Dual SIM, 4G, NFC Batteria: 5.000 mAh con ...

Abbiamo testato Realme C67 per questa recensione, e siamo rimasti colpiti di quello che riesce a fare per un prezzo eccellente ...La certificazione TENAA del Realme 12+ 5G è trapelate in rete rivelando la scheda tecnica del dispositivo in arrivo. L'azienda, pur avendo recentemente rilasc ...È passato relativamente poco tempo dell'arrivo ufficiale sul mercato dei nuovi smartphone di fascia media del noto produttore tech Realme, ovvero i nuovi Realm ...