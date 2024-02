Recanatese | una crisi senza fine Servono più certezze in difesa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) L’abisso in cui sembra essere precipitata lapare non avere mai. Quella che doveva essere la prima partita del "new deal", tra l’altro con l’inserimento sin dal primo minuto di Raimo e Fiorini, ha fatto rivivere, forse in maniera addirittura peggiore, i fantasmi visti contro la Fermana con il poco invidiabile record di aver subito quattro gol in 11 minuti da incubo dove laè sembrata davvero come quel pugile suonato, rassegnato a subire colpi da ko. Uno "spettacolo", onestamente indecoroso al quale si è cercato, con carattere ed orgoglio, di porre rimedio grazie anche ad una deviazione decisiva di Espeche sul tiro di Carpani e ad una traiettoria fortunosa di Raimo. Si stava anche accarezzando l’idea di un’impresa che avrebbe avuto del miracoloso ma che, in ogni caso, non avrebbe cancellato con un colpo di ...