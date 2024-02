?Ready | set | love | perché sarà il prossimo fenomeno Netflix

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 6 febbraio 2024), set,è un incrocio opportunamente romanzato fra The Handmaid’s Tale e gli Squid Game, un incrocio in cui la distopia è però allungata in un brodo di commedia. La nuova serie, roba importata dalla Thailandia allo scopo – più e meno dichiarato – di creare un chiacchieratissimo caso mediatico, è costruita sul ribaltamento dei ruoli di genere. Non ci sono donne in catene, incubatrici umane violate ripetutamente in nome della continuità della specie, ma uomini trattati alla stregua di panda. In un altro mondo, un’altra dimensione, una pandemia ha decimato parte della popolazione mondiale. Per esattezza, ha decimato la gran parte della popolazione maschile. Sono morti gli uomini, scomparsi, il loro genere ridotto a numeri così esigui da aver provocato un violento calo demografico. Il maschio si è (quasi) estinto e ...