Re Carlo verso l' abdicazione? La Corona prima di tutto | pesanti indiscrezioni dal Belize

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Voci impazzite su ReIII dopo la notizia del tumore che lo ha colpito, tumore che la Casa Reale non ha meglio dettagliato. Nel frattempo, si rincorrono lesul male del sovrano, con le ipotesi sul cancro alla vescica che sembrano prendere piede. Dunque, il rientro in fretta e furia a Londra di Harry, il principe ribelle. Un contesto teso, pieno d'ansa, in cui si parla molto anche di una possibiledi Re, che potrebbe dire addio al trono dopo una lunghissima attesa in favore del principe William. Ma c'è chi questele smentisce in modo netto: si tratta di Nunzio Alfredo D'Angeri, eccentrico ambasciatore delin Italia, che ha detto la sua a Pomeriggio 5, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5. D'Angeri esclude in toto ...